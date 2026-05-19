La squadra di calcio si prepara a festeggiare il suo centenario nel 2027, un traguardo importante per il club. In vista di questa ricorrenza, si parla già di una maglia speciale, realizzata con il supporto di un importante sponsor tecnico. La nuova divisa dovrebbe essere presentata in occasione di una partita speciale e sarà caratterizzata da dettagli che richiamano i cento anni di storia della società. Le indiscrezioni indicano anche un ritorno del logo storico e una collaborazione con l'azienda di abbigliamento sportivo.

Cento anni di storia meritano una divisa speciale e monumentale. La Roma si avvicina al traguardo del 2027, l’anno del suo centenario, e iniziano a circolare le prime attese indiscrezioni su come i giallorossi celebreranno questa ricorrenza sul campo. La società, in collaborazione con Adidas, starebbe preparando una divisa unica e speciale destinata a far battere il cuore della sua tifoseria. Un tuffo nel passato che unisce l’ eleganza al ritorno del simbolo più amato. Ritorno alle origini, la scelta del Team Vivid Red e il taglio vintage. Il primo elemento che emerge dalle anticipazioni è la scelta cromatica. Non un rosso qualsiasi, ma una sfumatura intensa e profonda denominata “ Team Vivid Red “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La maglia del Centenario: la Roma ritrova l’ASR e il fascino Adidas per il 2027

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