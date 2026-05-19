La Liga | Celta Vigo in Europa Levante sprint salvezza i verdetti della penultima in Liga

A pochi giorni dalla conclusione della stagione, La Liga si avvia alle battute finali con ancora molte decisioni da prendere. La corsa europea vede il Celta Vigo vicino a ottenere un posto in competizioni continentali, mentre il Levante si impegna nella lotta per evitare la retrocessione. La penultima giornata ha portato risultati decisivi e alcune squadre sono ancora in corsa per obiettivi importanti. La sfida tra le squadre è ancora aperta, con i giochi che si concluderanno nelle ultime partite.

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