La Liga | Celta Vigo in Europa Levante sprint salvezza i verdetti della penultima in Liga
A pochi giorni dalla conclusione della stagione, La Liga si avvia alle battute finali con ancora molte decisioni da prendere. La corsa europea vede il Celta Vigo vicino a ottenere un posto in competizioni continentali, mentre il Levante si impegna nella lotta per evitare la retrocessione. La penultima giornata ha portato risultati decisivi e alcune squadre sono ancora in corsa per obiettivi importanti. La sfida tra le squadre è ancora aperta, con i giochi che si concluderanno nelle ultime partite.
Bilbao (Spagna) 18 maggio 2026 - Appena 90' separano La Liga dal suo finale e diversi verdetti sono ancora da emettere. Il Celta Vigo trova l'Europa, sette squadre trovano la salvezza aritmetica, ma nell'ultima giornata ci sarà ancora tantissimo da vivere e altrettanti verdetti da emettere. Se infatti la lotta per la Champions è già chiusa, c'è ancora un piazzamento europeo da assegnare, con Cinque squadre in lotta per esso. Anche in zona salvezza in cinque combatteranno per evitare la retrocessione, con due di queste a dover subire il fato del passaggio in Segunda Division, con Girona e Maiorca al momento in zona rossa. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
AO VIVO: CELTA DE VIGO X LEVANTE - NARRAÇÃO SEM DELAY COM FABÃO | LA LIGA - 12/05
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Barcellona vs Celta Vigo: aggiornamenti di testo, gol e statistiche della Liga
A che ora gioca il Barcellona contro il Celta Vigo: programma e dove guardare oggi la partita della Liga in TV EA Sports2026-04-22 09:17:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Barcellona E Celtico di Vigo Si affronteranno questo...
#43 Andiamo in Spagna, al Celta Vigo. Yoel Lago, difensore centrale spagnolo classe 2004. Piede destro, 185cm, 70kg, contratto in scadenza 2029. Potenziale 7.5/10. Campionati adatti: La Liga, Serie A, Ligue 1, Premier League. x.com
ESPAGNE: La Liga SRL 46' Atletico 1-1 Celta Vigo 46' Elche 0-1 Alaves 47' Real Sociedad 0-1 Real Betis 47' Sevilla 0-0 Espanyol ITALIE: Serie A SRL 46' Cagliari 0-2 Udinese 47' Lazio 0-1 Inter 46' Lecce 0-1 Juventus #league1 #LaLiga #SerieA facebook
Discussione post-partita: Atlético de Madrid - RC Celta de Vigo reddit
La Liga: Celta Vigo in Europa, Levante sprint salvezza, i verdetti della penultima in LigaSette squadre ottengono la salvezza in questa giornata, il Celta ha la certezza dell'Europa, il Girona dopo la Champions rischia la retrocessione ... sport.quotidiano.net
Pronostico Celta Vigo-Levante: il tris per l’Europa LeagueCelta Vigo-Levante è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it