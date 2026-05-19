La leggendaria Goldston in Skaletta Apre le danze il live di Stroszek
Questa sera si apre con un concerto live che vede protagonisti un artista locale e uno internazionale. L’evento si svolge in un locale noto per ospitare serate di musica dal vivo, attirando un pubblico vario e appassionato. La serata inizia con l'esibizione di Stroszek, un musicista che ha già avuto diverse apparizioni sul palco. A seguire, il live di Goldston in Skaletta, una band nota per il suo stile distintivo e il suo repertorio.
Una serata speciale, sulle ali della musica, abbracciata da un artista di casa e da una internazionale. Claudio Alcara, conosciuto anche con il nome d’arte di Stroszek, e Lori Goldston sono i nomi in cartellone per una doppia esibizione che è in programma oggi a partire dalle 21.30 alla Skaletta Rock Club. La Goldston, originaria di Seattle – città che ha dato i natali al movimento grunge, che ancora oggi è fra i più amati della musica contemporanea, sopravvissuto alla scomparsa di tanti dei suoi protagonisti, da Andy Wood a Kurt Cobain, passando per Chris Cornell e Layne Staley – torna alla Spezia e nel club di via Crispi 168, dove è stata già protagonista di una performance con Jacopo Benassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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