La leggendaria Goldston in Skaletta Apre le danze il live di Stroszek

Questa sera si apre con un concerto live che vede protagonisti un artista locale e uno internazionale. L’evento si svolge in un locale noto per ospitare serate di musica dal vivo, attirando un pubblico vario e appassionato. La serata inizia con l'esibizione di Stroszek, un musicista che ha già avuto diverse apparizioni sul palco. A seguire, il live di Goldston in Skaletta, una band nota per il suo stile distintivo e il suo repertorio.

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Una serata speciale, sulle ali della musica, abbracciata da un artista di casa e da una internazionale. Claudio Alcara, conosciuto anche con il nome d’arte di Stroszek, e Lori Goldston sono i nomi in cartellone per una doppia esibizione che è in programma oggi a partire dalle 21.30 alla Skaletta Rock Club. La Goldston, originaria di Seattle – città che ha dato i natali al movimento grunge, che ancora oggi è fra i più amati della musica contemporanea, sopravvissuto alla scomparsa di tanti dei suoi protagonisti, da Andy Wood a Kurt Cobain, passando per Chris Cornell e Layne Staley – torna alla Spezia e nel club di via Crispi 168, dove è stata già protagonista di una performance con Jacopo Benassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La leggendaria Goldston in Skaletta. Apre le danze il live di Stroszek ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il pugliese apre le danze nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Prima vincente a 212 km/h per Jannik. Juventus-Bologna, David apre le danze: un gol che sa di riscattoCon la rete dell’1-0 siglata dopo neanche due minuti d’orologio, Jonathan David si rende protagonista nel match più importante per la Juventus.