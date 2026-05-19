La Juve che si vergogna di sé stessa

Dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina, si sono verificati momenti di forte tensione tra i protagonisti in campo e i dirigenti presenti in tribuna. Luciano Spalletti, allenatore della Fiorentina, è stato visto con gli occhi lucidi mentre parlava con alcuni assistenti, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La Juventus, invece, ha mostrato segni di disagio e frustrazione, con alcuni giocatori che si sono confrontati tra loro nel corso della partita. La gara si è conclusa con una sconfitta che ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Vedere Luciano Spalletti che con gli occhi lucidi sembra quasi dover difendere non se stesso ma la società Juventus da colpe che sono ben lontane da essere solo e semplicemente sue è una delle immagini più amare ed eloquenti della drammatica sconfitta di ieri contro la Fiorentina.Siamo chiari. 🔗 Leggi su Today.it

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INTER-JUVENTUS 3-2!!VERGOGNA A SAN SIRO!!!!

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