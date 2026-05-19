La Juve che si vergogna di sé stessa

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina, si sono verificati momenti di forte tensione tra i protagonisti in campo e i dirigenti presenti in tribuna. Luciano Spalletti, allenatore della Fiorentina, è stato visto con gli occhi lucidi mentre parlava con alcuni assistenti, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La Juventus, invece, ha mostrato segni di disagio e frustrazione, con alcuni giocatori che si sono confrontati tra loro nel corso della partita. La gara si è conclusa con una sconfitta che ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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Vedere Luciano Spalletti che con gli occhi lucidi sembra quasi dover difendere non se stesso ma la società Juventus da colpe che sono ben lontane da essere solo e semplicemente sue è una delle immagini più amare ed eloquenti della drammatica sconfitta di ieri contro la Fiorentina.Siamo chiari. 🔗 Leggi su Today.it

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