La Granfondo Squali guarda all’estero

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Granfondo Squali si è svolta in tre giornate ricche di attività sportive e momenti di socializzazione, concludendosi domenica con la tradizionale gara. L'evento attira ogni anno un gran numero di partecipanti, tra ciclisti e spettatori, diventando un appuntamento fisso per gli amanti delle competizioni su strada. La manifestazione, ormai consolidata, coinvolge anche pubblico da fuori regione e rappresenta un momento di aggregazione importante per la comunità locale.

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Tre giornate intense di sport, divertimento e aggregazione culminate con la gara di domenica, oramai un appuntamento imperdibile per tantissimi appassionati. I numeri parlano chiaro: ogni anno sempre meglio ed oramai non è solamente un successo sportivo, ma certamente anche turistico. La Granfondo con i suoi eventi collaterali ha visto oltre tremila sportivi trascorrere il fine settimana fra Cattolica e Gabicce Mare, con accompagnatori e famiglie al seguito, per oltre 10mila presenze a metà maggio. E ora si guarda già al prossimo anno e anche alla promozione all’estero. "La Granfondo Squali celebra da sempre l’ospitalità autentica di Romagna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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