La Giunta Ghergo ha approvato il progetto per la stampa e la diffusione del volume inedito " Ordini religiosi nella città di Fabriano. Storia - Spiritualità – Attualità ", scritto da Don Ugo Paoli, stimato archivista e bibliotecario del monastero Silvestrino. L’autore ha ceduto a titolo gratuito i diritti dell’opera al Comune che patrocina l’iniziativa attraverso l’assessorato alla Bellezza con l’obiettivo di "colmare un vuoto divulgativo sulla straordinaria storia monastica locale". L’operazione editoriale, che prevede la stampa di 200 copie, è a costo zero per le casse pubbliche poiché interamente finanziata dalla società Diatech Pharmacogenetics srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Giunta dà l’ok alla stampa di "Ordini religiosi a Fabriano"

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