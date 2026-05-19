Un vescovo ha trascorso dieci minuti in diretta televisiva, commentando un evento sportivo che ha coinvolto la squadra della sua città. Durante la trasmissione, ha espresso entusiasmo per aver visto in tempo reale il gol che ha portato il pareggio alla squadra fanese. Pur non considerando il calcio una priorità, ha ammesso di aver seguito con interesse una partita in cui il suo fratello ha giocato a livelli significativi. La sua partecipazione si è concentrata sulla gioia del momento, senza altre considerazioni.

Il calcio non è la prima preoccupazione di un vescovo, ma quando in casa si ha un fratello che ha giocato a livelli più che discreti, ecco che un occhio lo merita. Come è successo domenica pomeriggio ad Andrea Andreozzi, vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, che non ha resistito alla tentazione di guardare lo spareggio tra l’Alma Fano e l’Azzurra Colli. "Non sono mai riuscito ad andare a vedere il Fano quest’anno – dice monsignor Andreozzi – ma seguo le varie vicende calcistiche sui giornali, guardando pure le classifiche. Domenica sapevo che su Tvrs trasmettevano la diretta del Fano ed ho acceso la tv. Sono riuscito a guardarla per una decina di minuti, in tempo per vedere il gol del pareggio fanese in diretta, poi sono dovuto andare ad una riunione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LA gioia del vescovo. I dieci minuti di monsignor Andreozzi alla Tv: "Ho visto in diretta il gol del pareggio fanese»

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