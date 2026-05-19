Secondo quanto riportato da una fonte sportiva, si parla di un possibile confronto tra Sarri e Allegri per la successione in una squadra di calcio. Le preferenze tra i due allenatori risultano ancora poco definite, con opinioni contrastanti che evidenziano le differenze tra le loro filosofie di gioco. La discussione si concentra sulla possibile scelta tra due figure che rappresentano approcci molto diversi nel mondo del calcio. La questione rimane aperta, senza decisioni ufficiali in merito.

Le idee non sono chiarissime se i dubbi sono tra Sarri e Allegri due che sono agli antipodi, che rappresentano due facce opposte del pianeta calcio. Sarri sarebbe il ritorno al passato, la minestra riscaldata, nel nome del populismo (anche se non è affatto vero che tutta Napoli lo rivorrebbe). Allegri è forse il solo grande tecnico che De Laurentiis non è mai riuscito a prendere. Era tutto pronto lo scorso anno ma alla fine il presidente convinse Conte a rimanere. Sia Sarri sia Allegri hanno un contratto con le rispettive squadre. Dovrebbero quindi liberarsi da Lazio e Milan. E mentre Sarri dà l’idea di venire a Napoli anche a piedi ( ma c’è anche l’Atalanta di Giuntoli che lo corteggia ), Allegri ha il suo stipendio robusto che in caso di Champions diventerebbe di sei milioni netti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Gazzetta dà Sarri e Allegri alla pari per la successione

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