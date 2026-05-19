La fuga verso la Ncaa? Il progetto per portare gli studenti-atleti in Italia con Gallinari
Un nuovo progetto punta a portare studenti-atleti italiani verso la NCAA, con l’obiettivo di creare un percorso formativo e sportivo negli Stati Uniti. L’iniziativa sarà gestita dalla Global Athlete Academy, che sarà attiva dal 2027 e sarà guidata da un ex giocatore azzurro. L’idea è di offrire opportunità di crescita attraverso un percorso condiviso tra formazione scolastica e sportiva, puntando a favorire la mobilità e lo sviluppo dei giovani talenti italiani.
L'ex azzurro alla guida della Global Athlete Academy al via nel 2027 per permettere agli universitari americani che fanno sport di poter fare un'esperienza nel nostro paese, continuando ad allenarsi in strutture olimpiche e con sportivi di successo, a partire da Gallo e Magnini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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