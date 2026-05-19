La fuga verso la Ncaa? Il progetto per portare gli studenti-atleti in Italia con Gallinari

Un nuovo progetto punta a portare studenti-atleti italiani verso la NCAA, con l’obiettivo di creare un percorso formativo e sportivo negli Stati Uniti. L’iniziativa sarà gestita dalla Global Athlete Academy, che sarà attiva dal 2027 e sarà guidata da un ex giocatore azzurro. L’idea è di offrire opportunità di crescita attraverso un percorso condiviso tra formazione scolastica e sportiva, puntando a favorire la mobilità e lo sviluppo dei giovani talenti italiani.

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