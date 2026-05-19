La frenata sulla vendita del Silos scatena la riapertura del parcheggio il sindaco | Potrebbe gestirlo Coop
Il parcheggio del Silos sarà nuovamente aperto all'inizio di luglio, secondo quanto annunciato dal sindaco durante una conferenza stampa. La decisione di riattivarlo arriva dopo una battuta d’arresto nella vendita dello spazio, che aveva suscitato alcune incertezze. Il primo cittadino ha anche fatto sapere che il servizio sarà a pagamento e ha indicato la possibilità che la gestione possa essere affidata a una cooperativa. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli dell’accordo.
“Il parcheggio del Silos ripartirà i primi di luglio”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Dipiazza a margine di una conferenza stampa, specificando che il servizio sarà a pagamento. Stallo sulla venditaSecondo il primo cittadino la gestione potrebbe essere in carico a Coop Alleanza 3.0, attuale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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