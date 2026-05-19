Al vertice di Pechino, le dichiarazioni del presidente russo hanno attirato l’attenzione. La frase di Xi Jinping su Putin, che suggerisce un possibile pentimento per l’invasione dell’Ucraina, ha fatto discutere. La discussione si concentra sul peso di queste parole, che vengono considerate dal pubblico come un segnale politico. La tensione tra le parti si riflette anche nel contesto internazionale, dove ogni affermazione può influenzare gli equilibri in atto.

Il presidente russo Vladimir Putin “potrebbe pentirsi dell’invasione dell’Ucraina”. Parole che pesano se a pronunciarle è il leader cinese Xi Jinping, che durante l’incontro con il presidente statunitense Donald Trump avrebbe per la prima volta espresso la propria opinione personale sul presidente russo non limitandosi a commenti oggettivi sul conflitto, secondo quanto afferma una fonte americana a conoscenza dei fatti contattata dal Financial Times. Una notizia che fa scalpore, soprattutto in base alla tempistica della sua pubblicazione, che coincide con l’arrivo di Putin in territorio cinese. A poche ore di distanza dalla fine del summit... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La frase di Xi su Putin pesa sul vertice di Pechino. E forse era proprio questo l’obiettivo

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Xi e Putin rilanciano l'asse Cina-Russia: nuovo ordine globale - 1mattini news 05/02/2026

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