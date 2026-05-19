La fontana a secco | protesta tutta la frazione
A Paravento, frazione situata ai piedi del Catria, si è svolta una protesta per la riattivazione della fontana pubblica ormai a secco. La fontana, un tempo sempre funzionante, rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La mancanza di acqua ha portato i residenti a richiedere con forza il ripristino del servizio, in un contesto in cui molte altre fontane delle zone circostanti sono state anch’esse interessate da problemi simili a causa di periodi di siccità ed emergenze idriche.
Una frazione alle falde del Catria rivuole attiva la sua fontana pubblica. Accade a Paravento con la fontana un tempo sempre aperta, come tante altre in varie frazioni di Cagli anche in piena siccità o emergenza idrica. Nella frazione oltre agli abitanti rimasti, in diversi hanno acquistato una casa per i week end o le vacanze estive. Esempio, la famosa presentatrice tv, Ilary Blasi, che frequenta spesso la casa del padre. "La vena d’acqua che l’alimenta è stata sempre perenne - afferma George Ricci di Pesaro ed ha anche lui una abitazione nella frazione – ed era sempre aperta in modo razionale con un flusso basso ma utilizzabile e senza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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