La fontana a secco | protesta tutta la frazione

A Paravento, frazione situata ai piedi del Catria, si è svolta una protesta per la riattivazione della fontana pubblica ormai a secco. La fontana, un tempo sempre funzionante, rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La mancanza di acqua ha portato i residenti a richiedere con forza il ripristino del servizio, in un contesto in cui molte altre fontane delle zone circostanti sono state anch’esse interessate da problemi simili a causa di periodi di siccità ed emergenze idriche.

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