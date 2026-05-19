La fontana a secco | protesta tutta la frazione

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paravento, frazione situata ai piedi del Catria, si è svolta una protesta per la riattivazione della fontana pubblica ormai a secco. La fontana, un tempo sempre funzionante, rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La mancanza di acqua ha portato i residenti a richiedere con forza il ripristino del servizio, in un contesto in cui molte altre fontane delle zone circostanti sono state anch’esse interessate da problemi simili a causa di periodi di siccità ed emergenze idriche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una frazione alle falde del Catria rivuole attiva la sua fontana pubblica. Accade a Paravento con la fontana un tempo sempre aperta, come tante altre in varie frazioni di Cagli anche in piena siccità o emergenza idrica. Nella frazione oltre agli abitanti rimasti, in diversi hanno acquistato una casa per i week end o le vacanze estive. Esempio, la famosa presentatrice tv, Ilary Blasi, che frequenta spesso la casa del padre. "La vena d’acqua che l’alimenta è stata sempre perenne - afferma George Ricci di Pesaro ed ha anche lui una abitazione nella frazione – ed era sempre aperta in modo razionale con un flusso basso ma utilizzabile e senza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la fontana a secco protesta tutta la frazione
© Ilrestodelcarlino.it - La fontana a secco: protesta tutta la frazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Misano Monte inaugura il nuovo Centro di Quartiere: “Una casa per tutta la frazione"Domenica 17 maggio alle ore 16:30, in Via Enrico De Nicola 5, il Comitato di Misano Monte inaugurerà ufficialmente il nuovo Centro di Quartiere,...

Leggi anche: La scuola sciopera il 6 e 7 maggio, lezioni a rischio in tutta Italia: i motivi della protesta

La Fontana delle ancore a secco per oltre 230 giorni, Elmo: Lavori complessi a causa di impianti molto vecchiLa Fontana delle ancore, spenta ormai da oltre 230 giorni, sarà pronta entro fine mese: la rassicurazione arriva dall’assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo, nonostante quest’ultimo riconosca che i ... quotidianodipuglia.it

Rimane a secco la fontana del parco di MonterealePOTENZA - Niente da fare per la fontana di Montereale. Ancora a secco, in attesa di un intervento straordinario che l’Amministrazione comunale sta procedendo ad affidare. È da capire – spiega ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web