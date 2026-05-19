Giovedì sera si concluderà il programma televisivo condotto da Stephen Colbert, che ha preso il posto dello storico show condotto in precedenza da David Letterman. La trasmissione è stata trasmessa per diversi anni, diventando una presenza fissa nel palinsesto serale. La chiusura segna la fine di una lunga parentesi di intrattenimento in prima serata, con un pubblico che ha seguito le puntate nel corso degli anni. La decisione di interrompere la trasmissione è stata comunicata dall’emittente in anticipo rispetto all’ultima puntata.

Quello condotto da David Letterman prima e da Stephen Colbert poi, che giovedì chiuderà dopo le molte pressioni di Trump Giovedì andrà in onda l’ultima puntata del Late Show with Stephen Colbert, lo storico talk show serale statunitense reso famoso in tutto il mondo da David Letterman, che lo condusse dal 1993 al 2015, quando decise di lasciare e farsi sostituire proprio da Colbert. La CBS, l’emittente che lo ha trasmesso negli ultimi 33 anni, aveva annunciato la chiusura del Late Show già la scorsa estate, motivandola con problemi finanziari. Ma fu chiaro fin da subito che il motivo era un altro: e cioè l’insofferenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il programma e per lo stile di conduzione del suo presentatore, sempre molto critico nei suoi confronti e incline a fare satira su di lui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La fine del “Late Show”

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