La filiera immobiliare a Piacenza | professioni a confronto alla sede di Confindustria

Da ilpiacenza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 22 maggio alle ore 16 alla Sala Convegni di Confindustria Piacenza (via IV Novembre 132) appuntamento con "La Filiera Immobiliare a Piacenza – Professioni a confronto”«Tutta la cittadinanza a partecipare – si legge nel comunicato –. Non si tratta infatti di un incontro tecnico riservato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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