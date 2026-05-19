La filiera immobiliare a Piacenza | professioni a confronto alla sede di Confindustria
Venerdì 22 maggio alle ore 16 alla Sala Convegni di Confindustria Piacenza (via IV Novembre 132) appuntamento con "La Filiera Immobiliare a Piacenza – Professioni a confronto”«Tutta la cittadinanza a partecipare – si legge nel comunicato –. Non si tratta infatti di un incontro tecnico riservato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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