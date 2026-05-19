La fiducia si difende sempre con la verità

A Treviso, un ex insegnante di religione è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di sette minorenni. La vicenda riguarda un’indagine condotta dalle forze dell’ordine, che ha portato alla decisione di applicare questa misura cautelare. Le accuse sono state formulate sulla base di prove raccolte durante le indagini. La notizia si aggiunge a un quadro più ampio di episodi simili, che coinvolgono figure pubbliche e persone in ruoli di fiducia.

Caro Direttore Feltri, a Treviso un ex insegnante di religione è finito agli arresti domiciliari con accuse terribili: avrebbe abusato di sette minorenni. La cosa che più inquieta, però, è che secondo quanto emerso il docente sarebbe stato sospeso già dal 2023 dagli incarichi religiosi. Dunque qualcuno sapeva? Possibile che ancora nel 2026 possano verificarsi episodi simili, ai danni di ragazzi che affidiamo a figure educative e spirituali? E soprattutto: possiamo ancora fidarci della scuola, della Chiesa, degli adulti ai quali consegniamo i nostri figli? Lorenzo Bianchi Caro Lorenzo, la prima cosa che mi preme dire è questa: non cadiamo nella tentazione della generalizzazione isterica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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