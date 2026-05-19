La famiglia dei falchetti continua a crescere | scelti i nomi dei 4 piccoli pulli

Da bresciatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia dei falchetti sul tetto del Pirellone si arricchisce di quattro nuovi piccoli. Dopo la nascita, i cittadini hanno partecipato a una consultazione online sulla piattaforma di Regione Lombardia per scegliere i nomi dei pulli. Sono stati scelti i nomi Tusa per la femmina, mentre i maschi si chiamano Bagaj, Baloss e Ninin. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la votazione, che ha coinvolto diverse persone interessate alla crescita degli uccelli.

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Sono Tusa (ragazza) per la femmina e Bagaj (ragazzo), Baloss (furbetto) e Ninin (piccolo bimbo) per i maschi i nomi scelti dai cittadini che hanno partecipato alla consultazione online, sull’apposita piattaforma di Regione Lombardia, per i 4 pulli nati sul tetto del Pirellone da Giò e Giulia, i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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