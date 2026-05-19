La fabbrica dei soldi l’inchiesta di Fanpage sul metodo Corona-Vahabov per diventare ricchi vendendo il nulla
Un'inchiesta di Fanpage ha analizzato il metodo utilizzato da Aydin Vahabov, che propone di accumulare ricchezza attraverso la vendita di prodotti digitali. La sua proposta consiste nel seguire un corso online, che promette di insegnare come ottenere guadagni elevati senza prodotti fisici. Vahabov afferma che il suo metodo permette di generare denaro sfruttando il mercato digitale, senza specificare dettagli sulle strategie adottate o sui risultati concreti ottenuti dai partecipanti.
La promessa di Aydin Vahabov è semplice: diventare ricchi con i prodotti digitali. Per farlo basta seguire il suo corso online. Dietro le promesse di guadagni facili però c'è una macchina complessa, fatta di script, tecniche manipolative, recensioni fake e influencer pagati per sponsorizzare il metodo Vahabov. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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