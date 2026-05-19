Un affresco di grande dimensione si trova sotto i portici di Romano, dove un tesoro artistico è stato riscoperto. La “Deposizione” di Poloni, considerata tra le opere più importanti, è stata trovata in condizioni di conservazione che richiedono interventi di restauro. La scoperta è stata resa nota durante un sopralluogo effettuato dagli esperti, che hanno confermato la presenza di un affresco che rappresenta un episodio religioso. La zona resterà sotto osservazione mentre si pianificano le operazioni di conservazione e studio.

Chi vede un affresco, vede un tesoro; ma, sotto i portici a Romano, un grande affresco giace quasi dimenticato e molti vi passano davanti senza accorgersi della sua bellezza, solo qualcuno sembra ricordarsi di lui, portandogli dei mazzolini di fiori in ricordo di una pietà popolare anch’essa quasi scordata. Gli fanno compagnia gli avventori di un bar che, sorseggiando un caffè od un aperitivo, passano il tempo chiacchierando o giocando a carte sotto di lui. Fu dipinto da Girolamo Poloni sotto i “ Portici della Misericordia ” per il Giubileo del 1933, quasi un secolo fa, e riproduce la Deposizione di Gesù Cristo dalla Croce. Siamo alla nona... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La “Deposizione“ di Poloni, tesoro riscoperto

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