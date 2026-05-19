la crusca si arricchisce di nuovi tesori

L’Accademia della Crusca ha aggiunto recentement? nuovi manoscritti alla sua collezione di pale. I documenti sono stati presentati durante un evento pubblico, che ha attirato numerosi studiosi e appassionati. La raccolta ora comprende pezzi datati tra il XV e il XVIII secolo, alcuni dei quali mai esposti prima. La scoperta di questi manoscritti è stata possibile grazie a un lavoro di restauro e conservazione condotto negli ultimi mesi.

La ‘collezione’ di pale dell’ Accademia della Crusca si arricchisce di nuovi tesori. Ieri infatti, in occasione della terza tornata 2026, si sono aggiunte due nuove opere alle 172 (153 antiche e 19 moderne) già presenti nella storica sede della Villa di Castello: le pale di Marco Biffi (Stacciato), realizzata da Luca Macchi e di Carla Marello (Metodica) creata invece da Elena Pellicoro. Dagli anni Ottanta del Novecento gli Accademici della Crusca hanno ripreso a far dipingere la loro impresa accademica, rinnovando così in chiave moderna l’antica tradizione: "Queste nuove pale – ha spiegato ieri il presidente dell’Accademia della Crusca Paolo D’Achille (foto) - vanno ad arricchire la consistenza del nostro patrimonio e oggi è una bella occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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