La Corte dei Conti promuove Poste

La Corte dei Conti ha approvato la relazione sulla gestione di Poste italiane per il 2024. La sezione incaricata del controllo sugli enti ha valutato la situazione economico-finanziaria dell’azienda, riscontrando un quadro complessivamente positivo. La relazione evidenzia i risultati ottenuti e le attività svolte nel corso dell’anno, senza però entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle cause di eventuali variazioni. L’attenzione si concentra sui numeri e sui dati ufficiali forniti dall’azienda stessa.

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La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha approvato la relazione sulla gestione 2024 di Poste italiane (in foto l’ad Matteo Del Fante), rilevando nel complesso una situazione positiva sotto il profilo economico- finanziario. È quanto si legge in una nota della magistratura contabile. Il patrimonio netto (6,7 miliardi di euro) è in aumento di oltre un miliardo sull’anno precedente, principalmente in relazione all’utile netto (circa 1,9 miliardi) e alla movimentazione delle riserve di fair value (+342 milioni). Crescono del 9,4% anche i ricavi totali, pari a 12,2 miliardi. I Servizi postali hanno realizzato ricavi da mercato per 3 miliardi, segnando una crescita del 7,4% sul 2023, mentre ammontano a 6,7 miliardi i ricavi registrati dai Servizi Bancoposta, anch’essi in crescita sui 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Corte dei Conti promuove Poste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corte dei Conti promuove Poste Italiane: ricavi oltre 12 miliardi. Sullo stesso argomento Bilancio risanato, la Corte dei conti promuove Montemesola: cosa dice la magistratura contabileTarantini Time QuotidianoDopo dieci anni di controlli e verifiche sui conti pubblici, per il Comune di Montemesola si chiude ufficialmente la... Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la... Fratelli d’Italia esagera le valutazioni della Corte dei Conti sul PNRR. I giudici contabili hanno promosso in parte l’operato del governo, ma il partito di Meloni dimentica di citare le diverse criticità evidenziate. x.com PNRR, la Corte dei Conti promuove il digitale: obiettivi raggiunti in anticipoButti I target raggiunti in anticipo, nel caso dell'identità digitale quasi due anni prima dell'obiettivo UE, sono molteplici ... key4biz.it Corte dei conti, approvata la gestione 2024 di PosteLa Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha approvato la relazione sulla gestione 2024 di Poste Italiane, rilevando nel complesso una situazione positiva sotto il ... ilmessaggero.it