La corsa alla fascia tricolore | le priorità del candidato sindaco di Raffadali Sabrina Mangione

In vista delle elezioni amministrative di fine maggio a Raffadali, si sono svolti incontri con due dei tre candidati a sindaco. Uno di questi è Sabrina Mangione, che si presenta come rappresentante di un partito politico. L’altra candidata è sostenuta da una lista civica chiamata “Raffadali dalla vostra parte – Ida Cuffaro Sindaco”. La redazione di AgrigentoNotizie ha raccolto le loro dichiarazioni e le priorità indicate per la gestione del Comune.

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