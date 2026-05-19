La corsa alla fascia tricolore | le priorità del candidato sindaco di Raffadali Sabrina Mangione
In vista delle elezioni amministrative di fine maggio a Raffadali, si sono svolti incontri con due dei tre candidati a sindaco. Uno di questi è Sabrina Mangione, che si presenta come rappresentante di un partito politico. L’altra candidata è sostenuta da una lista civica chiamata “Raffadali dalla vostra parte – Ida Cuffaro Sindaco”. La redazione di AgrigentoNotizie ha raccolto le loro dichiarazioni e le priorità indicate per la gestione del Comune.
In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato due dei tre candidati a sindaco di Raffadali: Ida Cuffaro, sostenuta dalla lista civica Raffadali dalla vostra parte – Ida Cuffaro Sindaco e Sabrina Mangione espressione del Partito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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