La Corona il gelato pluripremiato e meno dolce di Federico a Selva Candida

Federico ha aperto il suo nuovo punto vendita di gelato nel quartiere di Selva Candida, presentando una produzione che si distingue per essere meno dolce rispetto ad altre. Il locale ha ottenuto riconoscimenti e premi nel settore, attirando clienti e appassionati di gelato artigianale. Federico ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, ringraziando chi ha votato e chi frequenta il negozio. La sua attività si inserisce in un quartiere in cui vive e lavora da tempo.

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