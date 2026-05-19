La Corona il gelato pluripremiato e meno dolce di Federico a Selva Candida
Federico ha aperto il suo nuovo punto vendita di gelato nel quartiere di Selva Candida, presentando una produzione che si distingue per essere meno dolce rispetto ad altre. Il locale ha ottenuto riconoscimenti e premi nel settore, attirando clienti e appassionati di gelato artigianale. Federico ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, ringraziando chi ha votato e chi frequenta il negozio. La sua attività si inserisce in un quartiere in cui vive e lavora da tempo.
“Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno votato e tutto il quartiere. Siamo nati qua e andiamo avanti. Non me ne andrò mai, questa è casa nostra”. Parole di Federico Molinari titolare della gelateria La Corona, che ringrazia così il quartiere nord-ovest di Roma e i suoi cittadini che gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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