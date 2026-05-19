La Clai sta costruendo una squadra con l’obiettivo di migliorarsi e crescere. L’arrivo di Ada Fabbri rappresenta una novità importante per il team, che già conta giocatrici di lunga esperienza come Serena Ortolani. Il tecnico Marco Gazzotti sta lavorando per integrare atlete di diversa età e livello, creando un gruppo che possa affrontare le prossime sfide con determinazione. La società ha definito questa fase come un passo avanti nel progetto sportivo.

Un tassello alla volta per comporre il mosaico. Sta nascendo una Clai dove il tecnico Marco Gazzotti avrà giocatrici di comprovata esperienza come Serena Ortolani, e giovani in rampa di lancio del calibro di Ada Fabbri l’ultima arrivata. Ada è una centrale del 2005, è cresciuta nella Volley Academy di un mito del volley come Manu Benelli, poi è passata alla Teodora Ravenna e nell’ultima stagione era alla Volley Academy Piacenza. Nel prossimo anno la Fabbri farà il suo esordio in serie A2, e giocherà al fianco delle confermate Cavalli e Foresi, e alle nuove Ortolani, Colzi, Tellone, Zolota e Orlandi. Nella costruzione del roster mancano all’appello almeno altre quattro giocatrici, e saranno equamente divisi fra elementi d’esperienza e giovani in rampa di lancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Clai guarda avanti con la Fabbri: "Un’opportunità stupenda per me"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

VIDEO | Bucchi guarda avanti: "Resto ad Arezzo, sintonia con la società. La B un capolavoro"Cristian Bucchi ha commentato da bordocampo la partita persa contro il Vicenza per 2-5 nel turno d’esordio in Supercoppa, mentre ancora erano in...

Abete incontra la Serie B: "Con la A niente opportunità di confronto, io vado avanti". Tocca a MalagòNuova giornata di incontri per i due candidati alla presidenza Figc, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, che questa volta si sono confrontati con i...

La Clai guarda avanti con la Fabbri: Un’opportunità stupenda per meVolley A2 donne La centrale non vede l’ora di iniziare la nuova avventura in una categoria superiore ... msn.com

Valentina, la Clai guarda avanti: Ho scelto il club anche per ImolaManca poco più di un mese all’esordio in campionato sul campo di Altamura, la Clai si sta preparando a grandi passi verso la prima di una stagione in cui l’asticella ha come primo obiettivo la ... ilrestodelcarlino.it