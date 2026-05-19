La Cittadella che verrà Sopralluogo congiunto | Tempistiche rispettate A breve sarà aperta

Un sopralluogo congiunto nel Parco della Cittadella ha verificato che i lavori sono in linea con il cronoprogramma stabilito. Le attività di riqualificazione sembrano procedere senza ritardi, e i lavori sono giudicati di buona qualità. La riapertura al pubblico del parco è prevista a breve, secondo quanto comunicato dagli incaricati. La Cittadella, uno degli spazi verdi più storici della città, sta quindi per essere restituita alla comunità dopo gli interventi di recupero.

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"Il sopralluogo al Parco della Cittadella ha confermato il rispetto del cronoprogramma e la qualità degli interventi che stanno restituendo alla comunità uno dei polmoni verdi e storici più importanti della città". Così Angelo Ciavarrella, presidente della Prima commissione consiliare che ieri ha guidato i consiglieri in un sopralluogo al cantiere del parco, dove sono in corso i lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr. La visita ha permesso di verificare l’avanzamento dell’intervento che punta a trasformare l’area della Cittadella in un nuovo spazio pubblico tra verde, archeologia e spettacoli. "Ricordo una passeggiata nel 2014... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cittadella che verrà. Sopralluogo congiunto: "Tempistiche rispettate. A breve sarà aperta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lavori conclusi e «rispettate le tempistiche»: via del Pestrino riapre al traffico Sopralluogo Manfredi alla metro di Capodichino: “Quasi finita, presto sarà aperta”Tempo di lettura: 2 minutiIn un video postato sui propri profili social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi illustra la nuova stazione di... Solo le ombre e il sottofondo chiaro (in lavorazione) prima che aggiunga contrasto e colori reddit Cittadella socio sanitaria, al via i lavori di ampliamento del parcheggio: 150 nuovi posti auto, specifica area di sosta per le ambulanze e l'area drop-offROVIGO - Prenderanno avvio a partire da sabato i lavori di ampliamento ed efficientamento del parcheggio della Cittadella socio sanitaria di Rovigo, intervento promosso dall'Azienda Ulss 5 Polesana ... ilgazzettino.it L’Anno che Verrà, la programmazione di Rai1 per il conto alla rovescia verso il 2026Anche il 31 di dicembre del 2025 gli auguri della Rai avranno come sfondo la Calabria e le sue bellezze naturalistiche. La Regione bagnata da due mari vedrà infatti, per la terza volta, in questa ... affaritaliani.it