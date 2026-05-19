La città merita di entusiasmarsi

Un candidato si presenta alle elezioni comunali con l’intenzione di candidarsi a sindaco, motivato dal desiderio di contribuire alla comunità. Ha dichiarato di aver deciso di candidarsi perché si sente responsabile di restituire a Loreto ciò che ha ricevuto nel corso della vita. La sua candidatura nasce dalla volontà di offrire un impegno diretto per il bene della città. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su programmi specifici o proposte concrete in questa fase.

1 - Ho scelto di candidarmi a sindaco perché sento il desiderio e la responsabilità di restituire a Loreto tutto quello che questa città mi ha dato nel corso della vita. Loreto è casa mia, il luogo dove sono nato e dove da sempre abito, dove ho cresciuto mia figlia insieme a mia moglie. Per tanti anni il mio lavoro di professore mi ha portato in giro per il mondo, permettendomi di conoscere realtà diverse, e l’esperienza da Rettore dell’Univpm mi ha dato la possibilità di confrontarmi con la gestione di una realtà pubblica complessa. 2 - Sto vivendo questa campagna elettorale con grande serenità e un forte senso di responsabilità: più che una corsa contro qualcuno, per me questa è un’occasione di confronto con i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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