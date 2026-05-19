La Cina chiede i danni a PwC per Evergrande

La Cina ha avviato una causa nei confronti di PwC, chiedendo il risarcimento danni in relazione alle operazioni di revisione contabile di Evergrande. La società immobiliare, ormai in crisi da diverso tempo, rimane sotto i riflettori, con i liquidatori che continuano a gestire la sua liquidazione. La disputa legale riguarda presumibilmente questioni legate alla gestione finanziaria e alle responsabilità nello scenario che ha portato al collasso dell’azienda. La causa si inserisce in un quadro di approfondimento sulle responsabilità delle società di revisione.

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Evergrande continua a fare notizia anche post mortem. I liquidatori del colosso immobiliare - messo in liquidazione dai giudici di Hong Kong all’inizio del 2024 - hanno chiesto un maxi-risarcimento da 8,4 miliardi di dollari alla società di revisione dei conti PwC, ritenuta responsabile di negligenza nel suo lavoro contabile prima che si arrivasse al crac. La storia risale al periodo pandemico, quando Evergrande entrò per la prima volta in default schiacciata sotto il peso di oltre 300 miliardi di passività. Di colpo, il principale sviluppatore immobiliare della Cina si ritrovò a essere l’azienda più indebitata al mondo tra quelle del suo settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina chiede i danni a PwC per Evergrande ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Evergrande, i liquidatori chiedono 8,4 miliardi di dollari a PwC per negligenzaI liquidatori di Evergrande Group, il colosso dell’immobiliare cinese andato in fallimento, hanno chiesto a PwC un risarcimento danni pari a 8,4... Morì per un pugno sul ring. La famiglia chiede i danni: "Vogliamo sapere la verità"Edoardo Zattin (foto) morì nel 2023, a 18 anni, per un pugno ricevuto durante un allenamento di boxe a cui non avrebbe dovuto partecipare. Qualche mese fa gli USA non esportavano chip avanzati in Cina per difendere il proprio vantaggio tecnologico. Ora Nvidia chiede che la Cina accetti di importare chip americani. Ma non tutto è perduto: Trump sta presidiando il grande vantaggio degli USA nel x.com Racconto del miglior viaggio della mia vita (Vietnam, Cambogia e Cina) reddit Trump conclude la visita a Pechino. Con Xi accordi fantastici. E la Cina chiede la tregu...AGI - Donald Trump ha assicurato di aver ottenuto accordi commerciali fantastici e un'offerta di aiuto da parte della Cina per sbloccare lo stretto di Hormuz, durante un vertice con la sua contropar ... msn.com La Cina chiede una suddivisione equa dei dividendi digitali generati dall’IANEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone in tutto il mondo dovrebbero poter condividere in modo equo i dividendi digitali generati dall’intelligenza artificiale (IA), ha dichiarato ieri ... sassuolo2000.it