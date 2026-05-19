Oltre cinquemila persone hanno partecipato alla 14ª edizione della Sem Run, evento inserito nel 54º Trofeo Elpidiense. La gara podistica ha registrato un numero di iscritti superiore alle aspettative e ha stabilito un nuovo record di presenze. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La partecipazione massiccia ha contribuito a rendere questa edizione particolarmente significativa, confermando la crescita dell’appuntamento che si svolge in un circuito cittadino.

Un successo che è andato ampiamente oltre le aspettative e un record assoluto di presenze quello della 14esima edizione della Sem Run, 54esimo Trofeo Elpidiense: sono stati oltre 5000 i partecipanti a questa gara podistica che, ogni anno, continua a regalare spettacolo vero. Una marea di gente, arrivata da ogni parte del comprensorio, con le t-shirt cult della Sem Run, quest’anno del colore del cielo, ha colorato una domenica da ricordare per le belle emozioni e per il senso di comunità, attraversando le strade principali della città addentrandosi nei vicoli e nelle piazze toccano i luoghi più importanti del centro storico. Una allegra fiumana di gente in corsa o in cammino accolta da una città addobbata per l’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica dei cinquemila podisti. Un altro successo per la Sem Run

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