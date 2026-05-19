La carica dei cinquemila podisti Un altro successo per la Sem Run
Oltre cinquemila persone hanno partecipato alla 14ª edizione della Sem Run, evento inserito nel 54º Trofeo Elpidiense. La gara podistica ha registrato un numero di iscritti superiore alle aspettative e ha stabilito un nuovo record di presenze. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La partecipazione massiccia ha contribuito a rendere questa edizione particolarmente significativa, confermando la crescita dell’appuntamento che si svolge in un circuito cittadino.
Un successo che è andato ampiamente oltre le aspettative e un record assoluto di presenze quello della 14esima edizione della Sem Run, 54esimo Trofeo Elpidiense: sono stati oltre 5000 i partecipanti a questa gara podistica che, ogni anno, continua a regalare spettacolo vero. Una marea di gente, arrivata da ogni parte del comprensorio, con le t-shirt cult della Sem Run, quest’anno del colore del cielo, ha colorato una domenica da ricordare per le belle emozioni e per il senso di comunità, attraversando le strade principali della città addentrandosi nei vicoli e nelle piazze toccano i luoghi più importanti del centro storico. Una allegra fiumana di gente in corsa o in cammino accolta da una città addobbata per l’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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