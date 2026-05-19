La candidata di Idea Monterubbiano Annamaria Albanesi | Crediamo nel cambiamento per un futuro migliore
Annamaria Albanesi, candidata sindaco di Idea Monterubbiano, ha annunciato il suo impegno per un nuovo percorso amministrativo. Ha 42 anni, è responsabile amministrativa e madre di una bambina. Nel corso degli anni ha accumulato esperienza nel settore politico, partecipando alle attività della lista che rappresenta. La sua candidatura è stata presentata ufficialmente, e il suo messaggio si concentra sulla volontà di portare un cambiamento per migliorare il futuro del paese.
Annamaria Albanesi è la candidata sindaco a capo della lista ‘ Idea Monterubbiano ’. Responsabile amministrativa, 42 anni, è madre di una bimba e negli anni ha maturato esperienza in ambito politico. Perché ricandidarsi? "Per i valori e i principi che da sempre mi guidano. È la scelta di chi non si accontenta, di chi crede nel cambiamento e sceglie di mettersi a disposizione per costruire un futuro migliore". Quali i punti del programma? " Preservare e valorizzare ciò che abbiamo, progettare e realizzare interventi per riqualificare il paese e migliorare la qualità di vita, tra cui percorsi ciclopedonali, riqualificazione di spazi e strutture, sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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