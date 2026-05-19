La candidata di Idea Monterubbiano Annamaria Albanesi | Crediamo nel cambiamento per un futuro migliore

Annamaria Albanesi, candidata sindaco di Idea Monterubbiano, ha annunciato il suo impegno per un nuovo percorso amministrativo. Ha 42 anni, è responsabile amministrativa e madre di una bambina. Nel corso degli anni ha accumulato esperienza nel settore politico, partecipando alle attività della lista che rappresenta. La sua candidatura è stata presentata ufficialmente, e il suo messaggio si concentra sulla volontà di portare un cambiamento per migliorare il futuro del paese.

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