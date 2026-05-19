La campagna per l' affermazione del Tocai | il nome è il nome

È stata avviata una campagna dedicata alla tutela e alla valorizzazione del nome del vino Tocai. L'iniziativa, promossa da due figure note nel panorama politico, mira a rivendicare l'uso del nome originale del prodotto. La campagna si presenta come un'azione di rilancio, con l’obiettivo di rafforzare l’identità di questa denominazione. L'attenzione si concentra sull'importanza di mantenere il nome tradizionale, coinvolgendo sostenitori e appassionati del settore vinicolo.

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