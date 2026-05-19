La campagna per l' affermazione del Tocai | il nome è il nome
È stata avviata una campagna dedicata alla tutela e alla valorizzazione del nome del vino Tocai. L'iniziativa, promossa da due figure note nel panorama politico, mira a rivendicare l'uso del nome originale del prodotto. La campagna si presenta come un'azione di rilancio, con l’obiettivo di rafforzare l’identità di questa denominazione. L'attenzione si concentra sull'importanza di mantenere il nome tradizionale, coinvolgendo sostenitori e appassionati del settore vinicolo.
Una nuova iniziativa per il rilancio del Tocai. O meglio, una vera e propria campagna. L'iniziativa è di Franco Corleone e Piero Mauro Zanin, ex avversari in politica ma perfettamente allineati quando si tratta di ingaggiare battaglie identitarie, a cominciare da quella che punta a ridare spazio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Federconsumatori, attenzione alle truffe telefoniche: campagna di phishing che sfrutta il nome del CUPÈ stata segnalata una nuova e pericolosa campagna di truffa telefonica (vishing) che sta colpendo numerosi cittadini, in particolare sul nostro...
“Akragas estranea alla campagna elettorale”, il club minaccia azioni legali per l’uso improprio del nomeL’Akragas interviene pubblicamente per prendere le distanze da alcuni contenuti comparsi sui social network in merito ai lavori per il completamento...