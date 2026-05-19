La Brianza in apprensione | si cerca la 14enne Francesca Luna

Una ragazza di 14 anni è scomparsa dalla sua abitazione nella zona della Brianza. Il sindaco del comune ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo aiuto per ritrovare la giovane, che non è stata più vista dalla famiglia da alcuni giorni. La ragazza si chiama Francesca Luna Naveda Mendez e la sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per capire dove possa trovarsi.

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