La Brianza in apprensione | si cerca la 14enne Francesca Luna
Una ragazza di 14 anni è scomparsa dalla sua abitazione nella zona della Brianza. Il sindaco del comune ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo aiuto per ritrovare la giovane, che non è stata più vista dalla famiglia da alcuni giorni. La ragazza si chiama Francesca Luna Naveda Mendez e la sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per capire dove possa trovarsi.
Il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, lancia un appello sui social. Una sua giovanissima concittadina, Francesca Luna Naveda Mendez, è scomparsa da casa. Da quanto riferisce il sindaco la ragazza è originaria del Perù ed è residente a Concorezzo.La giovane non è ritornata a casa, gettando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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