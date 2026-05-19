Dal 21 al 27 maggio il Cinema Azzurro Scipioni ospita la programmazione romana di La bolla delle acque matte, il nuovo lungometraggio dramedy diretto da Anna Di Francisca e distribuito da Incipit Film in collaborazione con Kio Film. Il film, già presentato come Evento Speciale alla 44ª edizione del Bellaria Film Festival, ha ottenuto il Premio Zefiro come Miglior Attore a Fausto Russo Alesi. La pellicola sarà accompagnata da una serie di incontri speciali con la regista, il cast e gli ospiti coinvolti nel progetto. Gli appuntamenti al Cinema Azzurro Scipioni. Giovedì 21 maggio alle ore 21.00 il pubblico potrà incontrare in sala la regista, il cast e l’autore delle musiche Paolo Perna. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “La bolla delle acque matte” arriva al Cinema Azzurro Scipioni di Roma: incontri con la regista e il cast

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