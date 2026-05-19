La biblioteca riapre le porte

Oggi la biblioteca comunale Boncompagno da Signa ha riaperto al pubblico con una cerimonia a cui hanno partecipato cittadini, famiglie, studenti e rappresentanti delle associazioni. Alla presenza delle autorità locali, è stato effettuato il taglio del nastro per ufficializzare l’apertura della struttura. La biblioteca, che aveva chiuso temporaneamente per lavori di ristrutturazione, ora offre nuovi spazi e servizi. L’evento si è concluso con un brindisi e l’ingresso dei presenti all’interno dell’edificio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cittadini, famiglie, studenti e rappresentanti delle associazioni al taglio del nastro della nuova biblioteca comunale Boncompagno da Signa. L’inaugurazione è avvenuta negli spazi della Gimasa, appena rinnovati e raddoppiati, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, di Claudia Sereni, sindaca di Scandicci e consigliera della Città Metropolitana, della vicesindaca Marinella Fossi e degli assessori Andrea Di Natale e Marcello Quaresima. Alla cerimonia anche Elisabetta Marchetti, ex proprietaria insieme alla famiglia dell’immobile della storica Gimasa, importante maglificio che ha segnato la storia produttiva e sociale di Signa prima dell’acquisizione da parte del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La biblioteca riapre le porte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Biblioteca Magica: Wicca per tutti... in Teoria & ... in Pratica Sullo stesso argomento La biblioteca del conte Tozzoni riapre le porteLa biblioteca del conte Giorgio Tozzoni riapre le sue porte al pubblico: domani pomeriggio, alle 17, il salone d’onore di Palazzo Tozzoni ospita il... Il centro anziani riapre le porte con la sala FerrettiRiapre il centro anziani di via Franchi Maggi a Quinto Stampi: intitolata una sala all’ex sindaco Gianni Ferretti (nella foto) alla presenza del... La nuova #Biblioteca per #bambini e #ragazzi di #Pinerolo riapre, triplicata, nella #VillaPrever immersa in un parco. Se ne parla al #SalTo26 in #SpazioArancio. In collaborazione con #ComuneDiPinerolo. Biblioteca Cvica Alliaudi e Sistema Bibliotecario Piner x.com Napoli, riapre la Biblioteca dei Girolamini: Un luogo vivo di produzione del sapereRiapre la biblioteca dei Girolamini a Napoli. A due anni dalla restituzione alla città della Chiesa-museo, con la mostra Rinascimento meridionale. La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva. Il ... ilmattino.it Riapre al pubblico la meravigliosa Biblioteca dei Girolamini a NapoliLa splendida Biblioteca dei Girolamini di Napoli riapre al pubblico con la mostra inaugurale Rinascimento Meridionale. ilcrivello.it