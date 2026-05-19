La biblioteca di Savignano ricorda la compianta direttrice con l' evento La Paola a tavola

Tra i volti che compongono la “Primavera dei libri”, rassegna a cura di Biblioteca Gastronomica del Rubicone e Libreria The Book Room in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone e la Biblioteca di Palazzo Vendemini, giovedì 21 maggioci sarà quello di Paola Sobrero.Il terzo e ultimo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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