La biblioteca di Savignano ricorda la compianta direttrice con l' evento La Paola a tavola
Tra i volti che compongono la “Primavera dei libri”, rassegna a cura di Biblioteca Gastronomica del Rubicone e Libreria The Book Room in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone e la Biblioteca di Palazzo Vendemini, giovedì 21 maggioci sarà quello di Paola Sobrero.Il terzo e ultimo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Buona festa della mamma! In Biblioteca Savignano sul Rubicone, tante proposte di lettura selezionate per l'occasione. https://www.facebook.com/biblioteca.savignano/posts/pfbid093ev1SDzdP2C2hyJMo1w9dZ7poK5zKXLPzG7mcPz2vJY7JStQBFmnedmc7t facebook
#viabiliru #Savignano Per Corri per chi non può dalle 8 alle 12 di DOMENICA 17 maggio 2026 istituiti divieti di sosta e di transito nelle vie/piazze Matteotti, Perticari, Vendemini, Battisti, Borghesi e Faberi. Attenti alla segnaletica. x.com
Savignano, ecco la riqualificata biblioteca comunaleInaugurata a Savignano, nei locali di palazzo Vendemini, la riqualificata e riorganizzata biblioteca comunale. L’investimento è stato di 784mila euro con le risorse del Pnrr per 654mila euro oltre a ... ilrestodelcarlino.it
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