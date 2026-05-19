In un condominio, Acam Acque ha deciso di sigillare i contatori, interrompendo così la fornitura di acqua. Successivamente, il sindaco ha emesso un’ordinanza per far riaprire i contatori e ripristinare il servizio. La società del gruppo Iren è stata incaricata di assicurare almeno la quantità minima di acqua prevista dalla legge. Questa decisione ha suscitato reazioni tra i residenti, che hanno assistito a un intervento diretto delle autorità per garantire l’approvvigionamento idrico.

Acam Acque sigilla i contatori di un condominio e interrompe la fornitura di acqua, il sindaco interviene e ordina il ripristino del servizio, intimando alla società del gruppo Iren di garantire quantomeno l’erogazione del quantitativo minimo vitale previsto dalla normativa. Accade a Porto Venere, dove il colosso dei servizi alla fine ha ’ceduto’, dando seguito all’ordinanza firmata dalla sindaca Francesca Sturlese. La vicenda è accaduta solo pochi giorni fa e riguarda un condominio del borgo di Porto Venere in cui abitano otto famiglie. Alla base, una morosità nel pagamento della fornitura di acqua, che ha portato la società a una decisione drastica: quella di sigillare i contatori del condominio, lasciando le famiglie senza un goccio d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia dell’acqua. Acam sigilla i contatori. Il sindaco li fa riaprire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ancora un furto di contatori dell'acqua, denunciato un pregiudicatoI carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un 46enne catanese, con alle spalle altri reati contro il patrimonio, accusato di aver...

Distacchi dei contatori dell'acqua per morosità: la società appaltatrice chiede 73mila euro in più per la lettura dei consumiLa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società che si occupa di lettura contatori e recapito fatture, condannandola a pagare...

Lerici e Acam, battaglia infinita. Liquami nella marina di Tellaro. La società impugna la sentenzaIn primo grado l’azienda del gruppo Iren condannata a pagare 50mila euro per danni d’immagine. Gli sversamenti fognari nel borgo si erano verificati nella settimana di ferragosto di cinque anni fa . È ... lanazione.it

Scoppia la guerra dell’acqua. La Provincia limita i rincari. Acam bussa al tribunaleSarà guerra al Tar sugli aumenti delle bollette dell’acqua. Da una parte la Provincia, che a fine dicembre dopo mesi di tensioni era riuscita a ribassare dal 9,5 al 4 per cento i rincari preventivati ... lanazione.it