La barca affonda Turista tedesco portato in salvo

Sabato pomeriggio, una vedetta della Guardia di finanza ha individuato un turista tedesco in difficoltà su una barca ribaltata sul lago, a causa delle raffiche di vento improvvise. La barca stava affondando e il turista è stato messo in salvo. L'episodio si è verificato in un'area dove le condizioni del vento hanno complicato la navigazione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. La dinamica si è svolta in modo rapido, senza ulteriori danni o conseguenze per altri utenti del lago.

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È stato avvistato dalla vedetta della Guardia di finanza mentre stava rischiando di affondare assieme alla sua barca, che era stata ribaltata dalle raffiche di vento che sabato pomeriggio si sono improvvisamente alzate sul lago. Protagonista del tempestivo intervento svolto dai militari del Servizio Navale della Fiamme gialle di Como, è un turista tedesco cinquantenne, che si è trovato in palese difficoltà, mentre si trovava nel tratto antistante Cernobbio. Nonostante la visibilità limitata dalle onde, i militari si sono accorti che il natante era in difficoltà, e si sono avvicinati: trovando l’uomo in acqua, che faticava a stare a galla. Nel frattempo la sua imbarcazione, un piccolo modello a motore, era stata già risucchiata dall’acqua, trascinata verso il fondale dove è rimasta, senza alcuna possibilità di recuperarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La barca affonda. Turista tedesco portato in salvo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cernobbio, rischia di affondare con la sua barca: salvato turista tedescoCernobbio (Como), 18 maggio 2026 – Un turista tedesco è stato soccorso nel fine settimana dai militari del Servizio Navale della Guardia di finanza... Lago di Como, barca affonda davanti a Cernobbio: turista salvato in extremis dalla guardia di finanzaGrande paura sabato 16 maggio nelle acque del Lago di Como, davanti a Cernobbio, dove un’imbarcazione è improvvisamente affondata con il suo... Cernobbio, rischia di affondare con la sua barca: salvato turista tedescoI militari del Roan della Guardia di finanza, lo hanno recuperato mentre stava per essere risucchiato dall'acqua ... msn.com A Cernobbio diportista salvato dalla Guardia di Finanza mentre la barca affondaIl turista tedesco, sotto shock, rischiava di essere trascinato sott’acqua dall’imbarcazione che stava rapidamente affondando ... varesenews.it