La banda dello spray al peperoncino | in quattro circondano un ragazzo e lo rapinano

Quattro persone hanno circondato un ragazzo e gli hanno rapinato lo spray al peperoncino. L'episodio è avvenuto nella zona di Piazza Venezia, nel centro storico della città. I malviventi hanno agito in gruppo e hanno sottratto qualcosa al giovane, che si trovava nel luogo al momento dell’evento. Nessuna informazione è stata rilasciata sui motivi o sulla dinamica esatta dell’aggressione. La polizia sta conducendo le indagini per identificare gli autori del fatto.

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