la banda dello spaccio in nove vanno a processo

Nove persone sono state chiamate a comparire in tribunale nell’ambito di un’indagine sulla gestione di una rete di spaccio di droga. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, aveva portato all’arresto di diversi soggetti appartenenti a un’organizzazione di origine nordafricana, principalmente tunisini, con base a Lido Tre Archi. La vicenda riguarda l’accusa di aver gestito un traffico illecito che coinvolgeva vari componenti del gruppo.

Un’operazione che aveva colpito al cuore un’organizzazione composta da nordafricani, in particolar modo tunisini, e con il quartier generale a Lido Tre Archi. Undici misure cautelari, di cui sei in carcere e cinque di divieto di dimora e obbligo di firma in questura, ingenti somme di denaro e chili di sostanze stupefacenti sequestrati. Era stato questo il bilancio dell’inchiesta condotta dalla polizia: tutti componenti del sodalizio criminale sono stati rinviati a giudizio con le imputazioni a vario titolo di traffico di droga in concorso tra loro, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Erano state decine e decine gli agenti entrati in azione a Fermo e nell’Ascolano sotto la guida del questore Luigi Di Clemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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