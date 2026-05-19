La band danese ha comunicato tramite un post su Instagram la decisione di sciogliersi, spiegando che si tratta del momento giusto per salutarli. Con uno stile caratterizzato da sintetizzatori, atmosfere da cartone animato e colori eccentrici, gli Aqua hanno raggiunto grande popolarità negli anni Novanta. La loro musica combina elementi di elettronica leggera, eurodance e bubblegum pop, creando un’estetica volutamente kitsch che ha contribuito a renderli un’icona musicale di quel periodo.

S intetizzatori, atmosfere da cartoon e colori eccentrici. Con la loro musica — un mix di elettronica leggera, eurodance e bubblegum pop — e un’ estetica volutamente kitsch, gli Aqua sono stati una delle band più iconiche degli anni Novanta. Il gruppo danese, composto da Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen, diventato celebre nel mondo grazie alla hit del 1997 Barbie Girl, ha annunciato ufficialmente lo scioglimento. La notizia è arrivata attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social: «Per noi, questo sembra il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora forti e l’amore per la musica, per la nostra storia e gli uni per gli altri resta intatto». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La band danese ha annunciato su Instagram lo scioglimento: «Questo è il momento giusto per dire addio»

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Aqua Breaks Up Nearly 30 Years After Barbie Girl | E! News

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