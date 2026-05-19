Una bancarella dedicata alla solidarietà ha coinvolto due coetanei, attirando passanti e curiosi con voci allegre, colori accesi e molte risate. L’evento ha visto la partecipazione di ragazzi che hanno organizzato e gestito lo spazio, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Durante la giornata, sono state offerte diverse iniziative e prodotti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per una causa benefica. La bancarella si è svolta in un contesto pubblico, attirando l’attenzione di chi passava.

Ragazzi vocianti, colori vivaci e molte risate sono stati i soggetti principali di questa fantastica esperienza insieme. Alla fine della giornata del 26 aprile dedicata alla tradizionale fiera paesana, tra scherzi, vendite e pettegolezzi scambiati, gli alunni con il loro duro lavoro sono riusciti a raggiungere una quota consistente che poi verrà inviata ai due coetanei che la scuola ha deciso di adottare a distanza per cercare di migliorare la loro situazione di povertà economica causata dai vari episodi di guerra e miseria. Gli alunni nell’arco della giornata hanno venduto vari oggetti: giochi, libri e utensili utili per la vita domestica;... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bancarella della solidarietà: "Il nostro aiuto a due coetanei"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adunata degli Alpini a Genova: Polemica Esagerata o Problema Reale | RUVIDO 318

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il gesto di solidarietà della famiglia Pinsuti: "Donate due carrozzine a Medicina, il nostro grazie"

Un dolce aiuto per la ricerca: tornano anche nel novarese i biscotti della solidarietà di TelethonNel fine settimana del 1° maggio torna anche nel novarese l'appuntamento con la solidarietà in piazza.

Solidarietà: Società San Vincenzo De Paoli Asti, a Refrancore una bancarella per promuovere la cultura del riuso. Il ricavato devoluto per progetti beneficiA Refrancore, in provincia di Asti, tre giorni di musica, arte, buon cibo e solidarietà. Dal 6 all’8 giugno si è svolta la festa di Pentecoste e dei Faseu Bon dal Francù per ricordare l’antica usanza ... agensir.it

Ad Antignano la Festa della Mamma nel segno della solidarietàDomenica 10 maggio le volontarie del C.I.F. di Antignano hanno allestito una bancarella sul sagrato della chiesa per festeggiare le mamme. Pioggia o non ... atnews.it