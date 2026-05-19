La 17enne Daphnée piange dopo aver perso al Roland Garros | l'umanità e la classe di Bianca Andreescu

La 17enne francese Daphnée Mpetshi Perricard ha versato lacrime dopo aver perso nelle qualificazioni del Roland Garros. La giovane tennista, visibilmente commossa, ha abbandonato il campo al termine dell’incontro, lasciando trasparire tutta la delusione per la sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato che ha segnato la fine del suo percorso in questa edizione del torneo. La scena ha suscitato reazioni di empatia tra il pubblico presente.

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