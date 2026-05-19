Kings League gli Underdogs in finale | out i Caesar

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Underdogs hanno raggiunto la finale del secondo Split di Kings League, superando la semifinale e conquistando un passaggio diretto all’ultimo match della stagione. La squadra ha eliminato i Caesar, che sono usciti di scena nella fase decisiva. L’incontro si è svolto a Milano il 19 maggio 2026, segnando un momento importante per gli Underdogs che sono riusciti a passare dal turno semifinale. La finale si terrà prossimamente, determinando il vincitore di questa edizione.

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Milano, 19 maggio 2026 – Gli Underdogs iniziano il cammino nella post season in semifinale e strappano un biglietto per l'ultimo atto del secondo Split di Kings League. Dopo aver concluso la prima fase del campionato al primo posto ed aver conquistato l'accesso ai Mondiali per Club, i biancoverdi sconfiggono i Caesar in semifinale con il risultato di 6-4. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo un minuto, gli Underdogs passano in vantaggio con la rete di Perrotti. Al 2', i Caesar ristabiliscono la parità con Tunno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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