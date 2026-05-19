Kings League gli Underdogs in finale | out i Caesar

Gli Underdogs hanno raggiunto la finale del secondo Split di Kings League, superando la semifinale e conquistando un passaggio diretto all’ultimo match della stagione. La squadra ha eliminato i Caesar, che sono usciti di scena nella fase decisiva. L’incontro si è svolto a Milano il 19 maggio 2026, segnando un momento importante per gli Underdogs che sono riusciti a passare dal turno semifinale. La finale si terrà prossimamente, determinando il vincitore di questa edizione.

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Milano, 19 maggio 2026 – Gli Underdogs iniziano il cammino nella post season in semifinale e strappano un biglietto per l'ultimo atto del secondo Split di Kings League. Dopo aver concluso la prima fase del campionato al primo posto ed aver conquistato l'accesso ai Mondiali per Club, i biancoverdi sconfiggono i Caesar in semifinale con il risultato di 6-4. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo un minuto, gli Underdogs passano in vantaggio con la rete di Perrotti. Al 2', i Caesar ristabiliscono la parità con Tunno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, gli Underdogs in finale: out i Caesar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Partita FOLLE! Underdogs in finale!: Underdogs-FC Caesar 5-4| Kings League | DAZN Highlights Sullo stesso argomento Leggi anche: Alpak campioni della Kings League: Gilli piega gli Underdogs in una finale che non si dimentica Leggi anche: Kings League, i TRM cadono contro gli Underdogs Kings League Italy, al via la Playoff Week: Underdogs FC primi e Caesar tra le protagoniste dei quarti! La Kings League Italy entra nel vivo con la Playoff Week! Gli Underdogs FC sono primi e qualificati per la Kings World Cup Clubs 2026. I FC Caesar vola x.com Kings League, the Underdogs in the final: Caesar outMilan, 19 May 2026 – The Underdogs iniziano il cammino nella post season in semifinale e strappano un biglietto per l'ultimo atto del secondo Split di Kings League. Dopo aver concluso la prima fase de ... sport.quotidiano.net Alpak campioni della Kings League: Gilli piega gli Underdogs in una finale che non si dimenticaGli Alpak FC sono campioni della Kings League Italia Split 2. Battono gli Underdogs agli shootout: Gilli decisivo. Il racconto della finale. atomheartmagazine.com