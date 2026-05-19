Kim Kardashian ha contribuito ad assistere cinquanta donne detenute nel tentativo di ricostruire i rapporti con i propri figli. Nonostante abbia interrotto temporaneamente il suo percorso per ottenere la qualifica di avvocato, la sua attività di supporto alle detenute è continuata. La sua presenza e il suo impegno sono stati rivolti a favorire incontri tra madri e figli, anche in presenza di ostacoli legali e pratici legati alla condizione carceraria.

«Molte di queste madri hanno trascorso anni lontane dai loro figli e dalle loro famiglie, perdendosi compleanni, festività e momenti quotidiani che la maggior parte di noi dà per scontati», ha dichiarato Kim Kardashian nel comunicato stampa dell'iniziativa «Sono onorata di collaborare con Reform e LOHM per aiutare a riunire queste famiglie, affinché possano riabbracciare i loro figli, ridere insieme ed essere semplicemente di nuovo una famiglia». Nelle storie Instagram, Kardashian ha ricondiviso i post di Reform, in cui si legge: «In occasione della Festa della mamma, il nostro pensiero va alle madri che vivono l'esperienza della detenzione e della libertà vigilata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kim Kardashian ha aiutato 50 donne in carcere a riconciliarsi con i figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Kim Kardashian denunciata da una stilista newyorkese: “Con Skims ha copiato il nome del mio brand”Kim Kardashian è stata denunciata per violazione del marchio da una stilista newyorkese: ha fondato un piccolo brand di intimo 10 anni prima...

Lewis Hamilton ufficializza con Kim Kardashian | VIDEOLewis Hamilton ha pubblicato un video per la Ferrari e compare anche Kim Kardashian: è la prima volta che i due si fanno vedere insieme sui social...

Kim Kardashian e Lewis Hamilton, ormai è ufficiale: mano nella mano a BroadwayKim Kardashian e Lewis Hamilton escono allo scoperto a New York: le immagini a Broadway confermano il legame tra la star e il pilota ... dilei.it

Kim Kardashian ha 45 anni: l’impero di un’icona contemporaneaDai reality alla rivoluzione dei social, dai matrimoni mediatici all’impero Skims: a 45 anni Kim Kardashian continua a ridefinire il significato di potere, immagine e femminilità nel XXI secolo. Il 21 ... panorama.it