Kim Kardashian ha aiutato 50 donne in carcere a riconciliarsi con i figli

Da vanityfair.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Kardashian ha contribuito ad assistere cinquanta donne detenute nel tentativo di ricostruire i rapporti con i propri figli. Nonostante abbia interrotto temporaneamente il suo percorso per ottenere la qualifica di avvocato, la sua attività di supporto alle detenute è continuata. La sua presenza e il suo impegno sono stati rivolti a favorire incontri tra madri e figli, anche in presenza di ostacoli legali e pratici legati alla condizione carceraria.

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«Molte di queste madri hanno trascorso anni lontane dai loro figli e dalle loro famiglie, perdendosi compleanni, festività e momenti quotidiani che la maggior parte di noi dà per scontati», ha dichiarato Kim Kardashian nel comunicato stampa dell'iniziativa «Sono onorata di collaborare con Reform e LOHM per aiutare a riunire queste famiglie, affinché possano riabbracciare i loro figli, ridere insieme ed essere semplicemente di nuovo una famiglia». Nelle storie Instagram, Kardashian ha ricondiviso i post di Reform, in cui si legge: «In occasione della Festa della mamma, il nostro pensiero va alle madri che vivono l'esperienza della detenzione e della libertà vigilata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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