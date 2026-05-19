Kate Middleton si prepara per un nuovo viaggio all’estero, questa volta con il marito, William. La visita sarà più complessa rispetto agli spostamenti precedenti, con tappe che si preannunciano impegnative e in ambienti potenzialmente problematici. La duchessa ha già organizzato i dettagli del viaggio, che includerà incontri ufficiali e visite in diverse località. La sua presenza in questa occasione si inserisce in un programma di impegni pubblici e diplomatici.

Kate Middleton sarebbe già pronta ad affrontare un altro viaggio internazional e. Ma questa volta sarebbe accompagnata da William e la visita sarebbe più impegnativa e ricche di insidie. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, la Principessa del Galles si appresta a tornare in India e noi siamo pronte a rivederla con outfit in stile Bollywood. Kate Middleton, il viaggio in India è molto delicato. La visita a Reggio Emilia ha davvero rappresentato una svolta per Kate Middleton. Appena rientrata dall’Italia, è infatti trapelata la notizia che la Principessa del Galles potrebbe andare in India con William in occasione della cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize 2026 che si terrà a Mumbai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il viaggio in India pieno di insidie e i look in stile Bollywood

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