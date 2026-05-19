K-pop conquista il Garda | il primo festival tra musica e K-drama
Al Gardaland Resort si svolge il primo festival dedicato al K-pop, che combina musica e drama coreano. Durante l’evento, i partecipanti potranno incontrare artisti provenienti dalla Corea e partecipare a incontri e sessioni di autografi. Il programma prevede concerti dal vivo e momenti di intrattenimento legati alle serie TV coreane. I fan dovranno organizzarsi tra spettacoli musicali e attività nelle attrazioni del parco, senza indicazioni su come gestire il passaggio tra le due esperienze.
? Punti chiave Chi sono gli attori coreani che incontrerai al Gardaland Resort?. Come faranno i fan a gestire il passaggio tra concerti e giostre?. Quali artisti debutteranno per la prima volta in Europa durante l'evento?. Perché questo format cambierà il modo di organizzare i festival musicali?.? In Breve Sabato 13 giugno esibizioni di ROCKY e KISU con presenza di Park Min-Kyu.. Domenica 14 giugno concerti di LIGHTSUM e HYUNY con incontro all'attore Mun Jihu.. DJ Yeong Dee e crew NTENSE gestiscono musica e masterclass di danza coreana.. Programma continuo dalle 12 alle 23 con accesso a 40 attrazioni Gardaland.. Il 13 e il 14 giugno il Gardaland Resort ospiterà il primo festival in Italia interamente dedicato al K-pop e alla cultura coreana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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