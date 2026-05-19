K-Pop Celebration show allo zoo d' Abruzzo di Rocca San Giovanni

Domenica 24 maggio, lo Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni ospiterà un evento dedicato al K-Pop. La celebrazione prevede due spettacoli, entrambi programmati alle 11 del mattino. L'iniziativa riguarda un intrattenimento musicale che si rivolge a un pubblico interessato alla cultura coreana e alla musica pop. Le attività si svolgeranno all’interno della struttura dello zoo, coinvolgendo visitatori di tutte le età che desiderano partecipare a questa manifestazione.

K-Pop celebration show, domenica 24 maggio, allo Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni. Il doppio spettacolo, in programma alle 11.30 e alle 14.30, è ispirato alle protagoniste del film Netflix KPop Demon Hunters.Le Huntrix – Rumi, Mira e Zoey – sono un gruppo K-Pop amatissimo che nel film combatte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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