Nell’ultimo turno di Serie A, la Juventus rischia di compromettere la propria partecipazione in Champions League, una competizione che rappresenta una delle principali fonti di ricavi per il club. La mancata qualificazione potrebbe comportare una perdita stimata di circa 60 milioni di euro, influendo sui piani di rilancio finanziario sostenuti dalla società madre. Alla Continassa si respira un’aria di preoccupazione, con lo spettro di un possibile fallimento europeo che preoccupa dirigenti e tifosi.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Ciro Ferrara: «Italia con troppo timore. Conte vuole il secondo posto, Spalletti deve riflettere» A tutto Lautaro: «Questo Doblete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò» Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus sul burrone Champions: l’ultimo turno di Serie A vale un buco da 60 milioni

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