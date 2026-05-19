Una Juventus senza qualificazione in Champions League rappresenta un fallimento evidente, e le reazioni sono giunte anche dall'ambiente societario. La proprietà ha espresso fiducia nell’attuale allenatore, Spalletti, ma resta un’attenzione particolare verso la possibile scelta di un nuovo tecnico, con Conte tra le opzioni sul tavolo. Le decisioni definitive saranno prese nei prossimi giorni, e l’attenzione si concentra sulle mosse che la proprietà intenderà adottare per il futuro della squadra.

Torino, 19 maggio 2026 – Una Juventus senza Champions: un disastro. Le speranze sono ridotte dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, perché la Vecchia Signora è sesta e deve provare a superarne due all’ultima giornata, ma la Roma va a Verona contro una squadra già retrocessa e il Milan ha un Cagliari già salvo a San Siro. In più, c’è anche il Como, oggi davanti per scontri diretti e impegnato nel match più difficile a Cremona contro i grigiorossi di Giampaolo distanti un punto dalla salvezza ora occupata dal Lecce. Servirebbe un mezzo miracolo, per non dire intero. La Juventus ha faticato a mantenere la costanza necessaria per... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Spalletti e la fiducia di Elkann, ma occhio a Conte: decide la proprietà

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JUVE BOMBA: NON CREDO AI MIEI OCCHI! LA SERIE A NON SARÀ PIU' LA STESSA!

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