Juve in crisi | il caso Comolli-Spalletti mette Elkann al bivio

Da gbt-magazine.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova in una fase di tensione interna, con un caso legato a un confronto tra un dirigente e un allenatore che ha attirato l’attenzione. La situazione mette in discussione la stabilità del club, che già attraversava un momento delicato. La decisione di sospendere l’allenatore ha generato reazioni diverse tra i membri della società, creando un clima di incertezza. La posizione della dirigenza è sotto pressione, mentre i giocatori sembrano coinvolti in una fase di transizione difficile da gestire.

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La Juve è un vaso di coccio tra due filosofie opposte. Il tappo è saltato, proprio nel momento in cui la Juventus avrebbe avuto più bisogno di tenuta emotiva. La sconfitta con la Fiorentina non è stata solo un passaggio a vuoto tecnico, ma la certificazione di un cortocircuito strutturale che logora la Continassa da mesi. La situazione è critica: la mancata qualificazione alla Champions League non è più un’ipotesi, ma un’ombra lunga che rischia di ipotecare il futuro prossimo del club. Il derby del dissenso. Al centro del ciclone c’è l’incomunicabilità tra Damien Comolli e Luciano Spalletti. Non è un semplice scontro caratteriale, ma una. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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