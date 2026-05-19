Juve Fiorentina Tommasi a Open Var | Corretta la decisione di annullare il gol a Vlahovic McKennie impedisce a Gosens di saltare
Durante il penultimo appuntamento di Open Var, Tommasi ha esaminato gli episodi più discussi dell’ultimo match tra Juve e Fiorentina. Ha confermato che la decisione di annullare il gol di Vlahovic è risultata corretta, evidenziando anche come l’intervento di McKennie abbia impedito a Gosens di saltare. Questi sono stati i principali punti analizzati durante la trasmissione, con l’obiettivo di chiarire le decisioni prese dagli arbitri in campo.
di Francesco Spagnolo Juve Fiorentina, Tommasi durante il penultimo appuntamento di Open Var ha analizzato gli episodi dubbi dell’ultimo match. La volata finale del campionato di Serie A porta con sé gli ultimi verdetti e gli immancabili focus sugli episodi da moviola. Durante il penultimo appuntamento stagionale con Open VAR, l’attenzione si è concentrata quasi interamente sul match Juve Fiorentina, una sfida da sempre accesa e ricca di dinamiche arbitrali complesse da analizzare. Il caso più discusso dell’incontro dello Stadium riguarda la rete negata a Weston McKennie, fermato per un intervento irregolare ai danni del difensore viola Gosens. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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