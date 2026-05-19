Juve Fiorentina Tommasi a Open Var | Corretta la decisione di annullare il gol a Vlahovic McKennie impedisce a Gosens di saltare

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il penultimo appuntamento di Open Var, Tommasi ha esaminato gli episodi più discussi dell’ultimo match tra Juve e Fiorentina. Ha confermato che la decisione di annullare il gol di Vlahovic è risultata corretta, evidenziando anche come l’intervento di McKennie abbia impedito a Gosens di saltare. Questi sono stati i principali punti analizzati durante la trasmissione, con l’obiettivo di chiarire le decisioni prese dagli arbitri in campo.

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di Francesco Spagnolo Juve Fiorentina, Tommasi durante il penultimo appuntamento di Open Var ha analizzato gli episodi dubbi dell’ultimo match. La volata finale del campionato di Serie A porta con sé gli ultimi verdetti e gli immancabili focus sugli episodi da moviola. Durante il penultimo appuntamento stagionale con Open VAR, l’attenzione si è concentrata quasi interamente sul match Juve Fiorentina, una sfida da sempre accesa e ricca di dinamiche arbitrali complesse da analizzare. Il caso più discusso dell’incontro dello Stadium riguarda la rete negata a Weston McKennie, fermato per un intervento irregolare ai danni del difensore viola Gosens. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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