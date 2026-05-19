Juve Fiorentina Tommasi a Open Var | Corretta la decisione di annullare il gol a Vlahovic McKennie impedisce a Gosens di saltare

Durante il penultimo appuntamento di Open Var, Tommasi ha esaminato gli episodi più discussi dell’ultimo match tra Juve e Fiorentina. Ha confermato che la decisione di annullare il gol di Vlahovic è risultata corretta, evidenziando anche come l’intervento di McKennie abbia impedito a Gosens di saltare. Questi sono stati i principali punti analizzati durante la trasmissione, con l’obiettivo di chiarire le decisioni prese dagli arbitri in campo.

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