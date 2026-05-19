Il Capezzano ha concluso la sua stagione di Juniores Regionale con la conquista della salvezza, grazie alla vittoria nello spareggio disputato a Pescia. La partita ha visto i giovani calciatori portare a termine un’impresa che ha permesso loro di mantenere la categoria. La sfida decisiva ha determinato il risultato finale, consentendo alla squadra di evitare la retrocessione e di chiudere il campionato con un risultato positivo. La vittoria ha rappresentato un traguardo importante per il club e i suoi giocatori.

Un miracolo sportivo. Non ci sono altri termini per definire ciò che Gianluca Di Cola ed i suoi ragazzi sono riusciti a fare nello spareggio di Pescia; spareggio che è valso la salvezza del Capezzano nel campionato Juniores Regionale. Decisivo il centro di Querin, imbeccato da Lari, al 15’ per griffare l’1-0 sul Giovani Nova e con esso una salvezza che ha dell’incredibile, perché i biancorossi avevano chiuso il girone di andata con solo 8 punti conquistati. Poi il ritorno di Di Cola in panchina e una lunga cavalcata, fatta di 33 punti in 18 partite, fino all’apoteosi finale. "Sportivamente abbiamo fatto un’impresa. Grazie a questi ragazzi fantastici e grazie anche a chi ci dava per spacciati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juniores regionale. Il Capezzano ha portato a termine il suo miracolo sportivo: salvezza raggiunta

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